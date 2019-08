Hoopshype : Κορυφαίος του Μουντομπάσκετ ο Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όπως αναφέρει το Hoopshype, αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ανάμεσα σε μια λίστα 25 παικτών.

Ο MVP του NBA φιλοδοξεί να οδηγήσει και πάλι την Εθνική Ελλάδος στη ζώνη των μεταλλίων, με τον Έλληνα φόργουορντ να αποτελεί το No1 όνομα του φετινού παγκοσμίου κυπέλλου. Στη δεύτερη θέση των κορυφαίων παικτών βρίσκεται ο Νίκολα Γιόκιτς, ενώ την πρώτη τριάδα κλείνει ο Κέμπα Ουόκερ. Εκπρόσωπο έχει και η Εθνική Γαλλίας, με τον Ρούντι Γκομπέρ στην τέταρτη θέση, ενώ πέμπτος είναι ο Ντόνοβαν Μίτσελ της team USA.

To κείμενο του Hoopshype αναφέρει για τον Greek Freak: «Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο MVP του ΝΒΑ. Παίκτης που θεωρείται ο κορυφαίος στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για τον πιο συναρπαστικό αθλητή του Παγκοσμίου. Ο Αντετοκούνμπο δείχνει ασταμάτητος σε κάθε παιχνίδι με την Ελλάδα, όπως ακριβώς γίνεται και στο ΝΒΑ. Θα βοηθήσει απίστευτα στην άμυνα και θα γράψει τρελά νούμερα στην Κίνα.

Φυσικά θα βοηθήσει πως είναι συμπαίκτης με τον Νικ Καλάθη, έναν εκ των πιο παραγωγικών γκαρντ στην Ευρώπη για πολλά χρόνια. Ο Καλάθης θα δημιουργήσει εύκολα καλάθια για τον Γιάννη. Οι Έλληνες έχουν την ευκαιρία να φτάσουν μέχρι το χρυσό αυτό το καλοκαίρι εξαιτίας του Αντετοκούνμπο. Είναι ικανός να αλλάξει την τύχη της Ελλάδας».

Αναλυτικά το Top-25:

25. NANDO DE COLO, FRANCE

24. EVAN FOURNIER, FRANCE

23. TOMAS SATORANSKY, CZECH REPUBLIC

22. PATRICK MILLS, AUSTRALIA

21. DENNIS SCHROEDER, GERMANY

20. MARCUS SMART, UNITED STATES

19. BOGDAN BOGDANOVIC, SERBIA

18. JAYLEN BROWN, UNITED STATES

17. HARRISON BARNES, UNITED STATES

16. RICKY RUBIO, SPAIN

15. DOMANTAS SABONIS, LITHUANIA

14. MYLES TURNER, UNITED STATES

13. BROOK LOPEZ, UNITED STATES

12. JOE INGLES, AUSTRALIA

11. JONAS VALANCIUNAS, LITHUANIA

10. JAYSON TATUM, UNITED STATES

9. MARC GASOL, SPAIN

8. DANILO GALLINARI, ITALY

7. NIKOLA VUVCEVIC, MONTENEGRO

6. KHRIS MIDDLETON, USA

5. DOΝOVAN MITCHELL, USA

4. RUDY GOBERT, FRANCE

3. KEMBA WALKER, USA

2. NIKOLA JOKIC, SERBIA

1. GIANNIS ANTETOKOUΝMPO, GREECE

