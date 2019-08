Το μήνυμα του Σέρχιο Ράμος αρχηγού στους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης

Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά και την ισοπαλία κόντρα στη Βαγιαδολίδ για τη δεύτερη αγωνιστική της La Liga είναι πολύ απογοητευμένοι από την έως τώρα αγωνιστική εικόνα της ομάδας τους και ο Σέρχιο Ράμος ως αρχηγός των Μερένχες βγήκε μπροστά και έστειλε το δικό του μήνυμα – υπόσχεση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε… και θα το κάνουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της Βασίλισσας.

Δείτε την ανάρτηση του Σέρχιο Ράμος:

Toca seguir mejorando… y lo haremos.

We have to keep improving… and we will.#HalaMadrid pic.twitter.com/iR6L0XwRiz

