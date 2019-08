Στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης το «κανόνι» της Σπόρτινγκ

Ο Μπας Ντοστ επιστρέφει στην Bundesliga, έπειτα από τις σεζόν 2012-2016 όταν και αγωνίστηκε στην Βόλφσμπουργκ. Αυτή την φορά θα ντυθεί «αετός» και θα αγωνιστεί με τα χρώματα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του με κάθε επισημότητα!

Ο Ολλανδός επιθετικός πέρασε μία «γεμάτη» τριετία στην Πορτογαλία, αφού αποτέλεσε τον αρχισκόρερ (για το διάστημα αυτό) της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, πετυχαίνοντας 93 γκολ σε 127 εμφανίσεις με τα «λιοντάρια».

Πλέον επιστρέφει στα… γνώριμα γερμανικά λημέρια και στην Φρανκφούρτη ευελπιστούν να βρήκαν τον άξιο αντικαταστάτη τον Γιόβιτς!

Η ανακοίνωση της Άιντραχτ για τον Μπας Ντοστ:

CONFIRMED: Eintracht have completed the signing of striker Bas Dost from @SportingCP_en on a three-year contract. Welcome aboard, Bas! 🦅#SGE pic.twitter.com/6uxr7TIEH9

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) August 26, 2019