Ο Γκριεζμάν μιμήθηκε ΛεΜπρόν και ο «Βασιλιάς» τον αποθέωσε

Ο Αντουάν Γκριεζμάν, στην πρώτη του προσωπική παράσταση στο Καμπ Νου, μπροστά στο κοινό της Μπαρτσελόνα, πήρε στην πλάτη του τους Μπλαουγκράνα (με τους Μέσι και Σουάρες απόντες) και την οδήγησε σε νίκη με 5-2 επί της Μπέτις, έχοντας συμμετοχή σε 3 (2 γκολ/1 ασιστ) από τα πέντε γκολ των Καταλανών.

Στο 50’ όταν και ο πρωταθλητής κόσμου με τη Γαλλία, πέτυχε το πρώτο του γκολ για τη νέα του ομάδα, έτρεξε να πανηγυρίσει με τον κόσμο της Μπαρτσελόνα, πετώντας με τα χέρια του μπορντό και μπλε κομφετί στον αέρα, θυμίζοντας την κλασική κίνηση του ΛεΜπρον με την πούδρα.

O «Βασιλιάς» πληροφορήθηκε για την κίνηση του Γκριεζμάν και το απάντησε μέσω twitter:

«Γκριεζμάν σε παρακολουθώ αδερφέ μου. Φοβερό ματς και η κίνηση με τον κονφετί ήταν ακριβώς ό,τι πρέπει»

@AntoGriezmann I see you brother!! Helluva match and the chalk/confetti toast was right on point 🙌🏾😉!! 👑 https://t.co/qd3StjIKRu

— LeBron James (@KingJames) August 26, 2019