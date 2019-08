Έσφιξαν την άμυνα και κέρδισαν εύκολα τον Καναδά οι ΗΠΑ

Αντίδραση μετά την ήττα, έστω και σε φιλικό, από την Αυστραλία έβγαλαν οι Αμερικάνοι που κέρδισαν εύκολα τον Καναδά με 84-68.

Οι Αμερικανοί πήραν από την αρχή τον έλεγχο του παιχνιδιού και δεν απειλήθηκαν ποτέ. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Κανάδας στην πρώτη περίοδο είχε 4 στα 20 σουτ.

Πρωταγωνιστής για του Αμερικάνους ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν με 19 πόντους, ενώ ο Μάιλς Τέρνερ είχε 10 πόντους και 15 ριμπάουντ. Διψήφιοι ήταν ακόμα οι Κέμπα Γουόκερ και Ντόνοβαν Μίτσελ με 12 πόντους.

Για τους Καναδούς ξεχώρισαν δύο πρώην ερυθρόλευκοι. Ο Κάιλ Γουίλτζερ είχε 21 πόντους με 8 στα 13 σουτ και ο Κεμ Μπιρτς προσέθεσε άλλους 13.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Αμερικάνοι βρίσκονται στο 5ο γκρουπ του Μουντομπάσκετ μαζί με Τουρκία, Τσεχία και Ιαπωνία, ενώ οι Καναδοί στο 8ο με Σενεγάλη Λιθουανία και Αυστραλία.

