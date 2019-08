Το vima.gr προτείνει για την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019

ταινίες

«Φύλακας αγγέλων»

Star, 21.00

Ο Σαμ είναι πρώην μέλος μιας συμμορίας μοτοσικλετιστών. Η ζωή του χαρακτηρίζεται από εγκληματικές πράξεις και καταχρήσεις. Κάποια στιγμή αποφασίζει να εγκαταλείψει την παλιά του ζωή και τις συνήθειες και να ταξιδέψει στην Αφρική, στην Ουγκάντα, ως εθελοντής στην αναδόμηση σπιτιών τα οποία καταστράφηκαν από τον εμφύλιο πόλεμο. Οταν φτάνει εκεί, διαπιστώνει τις άθλιες συνθήκες και σοκάρεται από τη φρίκη που αντικρίζει στα μάτια των ντόπιων και ειδικά των παιδιών.

Αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των πιο έμπειρων εθελοντών, επιχειρεί να χτίσει ένα ορφανοτροφείο σε εχθρικό έδαφος, σε μια περιοχή που ελέγχεται από μια οργάνωση που εξαναγκάζει παιδιά, προτού ακόμη μπουν στην εφηβεία, να γίνουν στρατιώτες. Για τον Σαμ όμως δεν είναι αρκετό να προστατεύει τα υποψήφια θύματα της οργάνωσης, είναι αποφασισμένος να σώσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Ετσι, διοργανώνει αποστολές και τις οδηγεί βαθιά μέσα στην επικράτεια του εχθρού προκειμένου να ελευθερώσει παιδιά που έχουν ήδη στρατολογηθεί…

Πρόκειται για την αληθινή ιστορία του Σαμ Τσίλντερς, ενός πρώην εμπόρου ναρκωτικών ο οποίος κάνει 180 μοίρες στροφή στη ζωή του, γίνεται ο σωτήρας εκατοντάδων ορφανών παιδιών που στρατολογούνται με τη βία και ιδρύει την οργάνωση «Αγγελοι της Ανατολικής Αφρικής».

Οταν ο Σαμ επισκέφθηκε το Σουδάν το 1998, συγκλονίστηκε από τη φρίκη που είδε γύρω του και ειδικά στα μάτια των παιδιών. Για πάρα πολλά χρόνια οι εμφύλιες διαμάχες κατέστρεφαν τις ζωές πολλών γενεών σε όλο το αφρικανικό έθνος. Η χώρα, και ειδικά το νοτιότερο μέρος, ήταν παραδομένη στο χάος εξαιτίας των πολέμων, που είχαν θρησκευτικό και γεωπολιτικό υπόβαθρο. «Οταν στο πρώτο μου ταξίδι πήγα στο Σουδάν, είδα το σώμα ενός παιδιού διαμελισμένο από μια νάρκη. Ακριβώς τότε αποφάσισα πως θα κάνω ό,τι χρειαστεί προκειμένου να βοηθήσω αυτά τα παιδιά. Τότε δεν συνειδητοποιούσα πως θα έπρεπε να εγκαταλείψω ό,τι άλλο ήξερα» δήλωσε ο Τσίλντερς.

O Σαμ δεν απολογείται για τις ανορθόδοξες μεθόδους που χρησιμοποιεί για να σώζει ζωές: «Πολλοί ρωτούν αν είναι σωστό για έναν άνθρωπο του Θεού να χρησιμοποιεί όπλο. Αν κοιτάξουμε την Παλαιά Διαθήκη, θα διαπιστώσουμε ότι πολλοί από τους ανθρώπους του Θεού ήταν πολεμιστές και στρατιώτες. Δεν υποστηρίζω πως ό,τι κάνω είναι σωστό, αλλά αν κάποιος άρπαζε το παιδί σας και εγώ σας έλεγα ότι μπορώ να σας το φέρω πίσω, τι θα λέγατε;».

Ο Σαμ Τσίλντερς το 2009 εξέδωσε για πρώτη φορά το βιβλίο με τα απομνημονεύματά του με τον τίτλο: «Another Man’s War: The true Story of One Man’s Battle to Save the Children of Sudan».

Παίζουν: Τζέραρντ Μπάτλερ, Μισέλ Μόναχαν, Κάθι Μπέικερ, Μάικλ Σάνον. Σκηνοθεσία: Μαρκ Φόστερ.

«Trance»

Οpen, 22.00

Θρίλερ, αμερικανικής παραγωγής του 1013. Ο Σάιμον (Τζέιμς Μακαβόι), ένας υπάλληλος οίκου δημοπρασιών, συνεργάζεται με μια συμμορία του υποκόσμου με σκοπό την κλοπή ενός πανάκριβου πίνακα. Υστερα από ένα χτύπημα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο Σάιμον ανακαλύπτει ότι έχει πάθει αμνησία και δεν θυμάται πού έχει κρύψει το ανεκτίμητο έργο. Οταν οι απειλές και τα βασανιστήρια αδυνατούν να φέρουν απαντήσεις, ο αρχηγός της συμμορίας (Βενσάν Κασέλ) προσλαμβάνει μια υπνοθεραπεύτρια (Ροζάριο Ντόσον) για να φτάσει στις πιο σκοτεινές πτυχές της ψυχής του Σάιμον. Οσο όμως πιο βαθιά προχωράει στο υποσυνείδητό του τόσο περισσότερες ανατροπές θα υπάρξουν και τα όρια μεταξύ της πραγματικότητας, της επιθυμίας και των παραισθήσεων θα μπλεχτούν επικίνδυνα.

Ο Ντάνι Μπόιλ, σκηνοθέτης των «Slumdog Millionaire», «127 Hours» και «Trainspotting», μας μεταφέρει σε ένα θρίλερ βίαιο και σκοτεινό, γεμάτο απρόσμενες εξελίξεις και μεταστροφές καταστάσεων, όπου η πραγματικότητα και το όνειρο αλλάζουν διαδοχικά θέσεις, παρασύροντας τον θεατή σε ένα ταξίδι στα βάθη της μνήμης. Με τους Τζέιμς Μακαβόι, Βενσάν Κασέλ, Ροζάριο Ντόσον.