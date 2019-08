Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ – Κίνας

Οι μετοχές στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν πτώση για έκτη ημέρα σήμερα, Δευτέρα, καθώς η κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας τρόμαξε τους επενδυτές.

Την ίδια στιγμή το γιουάν υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και πάνω από μια δεκαετία, με τον Τραμπ να ανεβάζει εκ νέου τους τόνους κατηγορώντας το Πεκίνο για χειραγώγηση νομίσματος.

«Η Κίνα έριξε την αξία του Νομίσματός της σχεδόν σε ιστορικό χαμηλό. Λέγεται χειραγώγηση Νομίσματος. Ακούει η Fed; Πρόκειται για σοβαρή παραβίαση, η οποία θα αποδυναμώσει την Κίνα μακροπρόθεσμα» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019