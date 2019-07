Μήνυμα της Ένωσης Παικτών Euroleague για τον μαχητή Κούζμιτς

Ο Όγκνιεν Κούζμιτς αναδείχθηκε νικητής από τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του, καθώς το τελευταίο διάστημα η κατάστασή του έχει παρουσιάσει τεράστια σημάδια βελτίωσης.

Ο Σέρβος γίγαντας βρισκόταν σε κώμα μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη, όμως το πείσμα του σε συνάρτηση με τις προσπάθειες των ιατρών έχουν θέσει πλέον την υγεία του εκτός κινδύνου.

Ο σέντερ του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται πλέον σε περίοδο ανάρρωσης και η Ένωση Παικτών της Euroleague θέλησε να σταθεί δίπλα του, αναρτώντας στο Twitter μήνυμα στήριξης προς τον άτυχο άσο.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε τον Όγκνιεν Κούζμιτς να είναι ολοένα και καλύτερα. Του ευχόμαστε να έχει καλή ανάρρωση» έγραψαν χαρακτηριστικά στη δημοσίευση.

We are extremely happy to see Ognjen Kuzmic getting better and wish him successful recuperation! @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/shOtyCvHsA

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) July 25, 2019