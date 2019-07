Αρμάνι Μιλάνο : Ανακοίνωσε παίκτη από το NBA

Στην Αρμάνι Μιλάνο είναι αποφασισμένοι φέτος να πραγματοποιήσουν μια πολύ καλή σεζόν και έχουν αφοσιωθεί στο να κάνουν στοχευμένες μεταγραφές για να φανούν ανταγωνιστικοί, πρωταγωνιστώντας στην Euroleague.

Έτσι η ομάδα του Ετόρε Μεσίνα ανακοίνωσε πριν λίγες ώρες την απόκτηση του πρώην παίκτη της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Μάικλ Ρολ, ενώ έκανε ακόμα ένα… μπαμ, φέρνοντας τον Σέλβιν Μακ που την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στο ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος γκαρντ έπαιξε για δύο ομάδες, τους Μέμφις Γκρίζλις και τους Σαρλοτ Χόρνετς αντίστοιχα, σε συνολικά 57 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 7,5 πόντους, 3,2 ασίστ και 1,8 ριμπάουντ, στα περίπου 22 λεπτά που έμενε στο παρκέ.

Πλέον με αυτήν την προσθήκη η Αρμάνι Μιλάνο γεμίζει ακόμα περισσότερο την περιφέρεια της και σε συνδυασμό με την ύπαρξη του Σέρχι Ροντρίγκεθ στο ρόστερ, η παραμονή του Μάικ Τζέιμς στην ομάδα γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

