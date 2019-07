Το vima.gr προτείνει για την TV την Τετάρτη 24 Ιουλίου

Ξένες ταινίες

«Φόβος ενστίκτου» (Primal fear)

ΣKAΪ, 21.50

Απρόβλεπτο και καλογυρισμένο δικαστικό θρίλερ του Γκρέγκορι Χόμπλιτ, με τον Ρίτσαρντ Γκιρ στον ρόλο ενός έντιμου μεγαλοδικηγόρου ο οποίος αναλαμβάνει την υπεράσπιση ενός αντικοινωνικού νεαρού που κατηγορείται για τον φόνο ενός ιερέα Τον κατηγορούμενο, ο οποίος πάσχει από σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, υποδύεται ο Εντουαρντ Νόρτον, σε μια ερμηνεία που τον οδήγησε στις υποψηφιότητες των Οσκαρ 1996, ενώ την ψυχίατρο που βοηθά στην υπόθεση ερμηνεύει η Φράνσις Μακ Ντόρμαντ, που αποτελεί ένα ακόμη πλεονέκτημα της ταινίας. (ΗΠΑ, 1996, 121′)

«Υποβρύχιο Κ-19: ο φονιάς» (K-19: The Widowmaker) OPEN, 22.00

Βρισκόμαστε στο 1961 και ο Ψυχρός Πόλεμος μεταξύ της Σοβιετικής Ενωσης και των ΗΠΑ βρίσκεται στο αποκορύφωμά του. Το πυρηνικό υποβρύχιο Κ-19, το καμάρι του σοβιετικού στόλου, ξεκινά το παρθενικό του ταξίδι με μυστική αποστολή, παρά τα μηχανικά προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί. Ενας νέος καπετάνιος αναλαμβάνει καθήκοντα (Χάρισον Φορντ). Οταν εν μέσω του ωκεανού διαπιστώνεται μια σοβαρή βλάβη, το υποβρύχιο μετατρέπεται σε κινούμενη πυρηνική βόμβα αφού η διαρροή ραδιενέργειας θα προκαλέσει την αφορμή πυρηνικού πολέμου ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις. (ΗΠΑ, 2002, 138′)

«Αγάπα µε αν τολµάς» (Love me if you dare / Jeux d’enfants) ΕPΤ3, 23.00

Η ζωή θα παίξει πολλά παιχνίδια ανάμεσα στον Ζιλιέν (Γκιγιόμ Κανέ) και στη Σοφί (Μαριόν Κοτιγιάρ) που γνωρίζονται από παιδιά αλλά διστάζουν να δοθούν ο ένας στον άλλον. Μήπως τελικά θα πρέπει να μείνουν απλώς φίλοι; Ή όχι; Η «Αμελί» συναντά το «Trainspotting» σε μια εξαιρετικά γοργή και ευφάνταστη ερωτική ιστορία που αρχίζει από την παιδική ηλικία και καταλήγει στην τρίτη. (Γαλλία/Βέλγιο, 2003, 95′)