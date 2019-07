Πάιατ: Ατσάλινη η δέσμευσή μας στην ελληνοαμερικανική αμυντική σχέση

Επαφές με κυβερνητικά στελέχη πραγματοποιεί ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Φίλιπ Ρίκερ.

Την Τρίτη συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, παρουσία του αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ.

«Χαρά μου να συναντηθώ με υπουργό Ρίκερ και τον υπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο για να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών συμφωνιών ΗΠΑ-Ελλάδας, τις επερχόμενες κοινές ασκήσεις και να εργαστούμε για την απομάκρυνση της βυθισμένης βυθοκόρου (Όλγα) από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Η δέσμευσή μας στην ελληνοαμερικανική αμυντική σχέση και θέματα ασφαλείας είναι ατσάλινη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πάιατ, ο οποίος ανέβασε μια φωτογραφία από τις επαφές του Φίλιπ Ρίκερ και του κ. Παναγιωτόπουλου

Pleased to meet with AAS Reeker and Minister @NPanagioto to follow up modernizing U.S.-Greece military agreements, upcoming joint exercises, and work to remove sunken dredger at the Alexandroupoli port. Our commitment to U.S.-Greece defense and security relationship is iron-clad. pic.twitter.com/6KOMVhChCy

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) July 23, 2019