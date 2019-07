Γκιγιέρμε: «Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να κερδίσεις»

Λίγες ώρες απέμειναν για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Γ. Καραϊσκάκης, όπου θα υποδεχθεί την Νότιγχαμ Φόρεστ (21:30, 16/7, One Channel).

Άπαντες στην ομάδα του Πειραιά μετρούν αντίστροφα για την συγκεκριμένη αναμέτρηση και ο Βραζιλιάνος χαφ της ομάδας, Γκιγιέρμε Τόρες, υπέδειξε τον καλύτερο τρόπο για να… κερδίσεις!

Ο μέσος του Ολυμπιακού ανάρτησε μία φωτογραφία του την οποία συνόδεψε με την εξής λεζάντα: «Ο καλύτερος τρόπος να κερδίσεις. Να είσαι ο εαυτός σου».

Δείτε τη σχετική του ανάρτηση:

The most perfect way to win

– Be yourself! 👊🏽💪🏽🤙🏽#GT12 #Olympiacos pic.twitter.com/MclZPD29zX

— Guilherme Torres (@guitorres91) July 16, 2019