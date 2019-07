Δείχνει το ρεπερτόριό του στους Μάβερικς ο Κώστας Αντετοκουνμπο

Λίγο πριν συμμετάσχει μαζί με τα αδέρφια του, Γιάννη και Θανάση στην προετοιμασία της Εθνικής ενόψει του Παγκόσμιου της Κίνας, ο Κώστας Ανετοκούνμπο βρίσκεται στο Summer League του Λας Βέγκας και προσπαθεί να πείσει τους ιθύνοντες των Μάβερικς πως αξίζει μια θέση στο ρόστερ ενόψει της νέας χρονιάς.

Δείτε τα παρακάτω βίντεο όπως τα δημοσίευσαν στο twitter τους οι Μάβερικς αλλά και η G League:

Well known for his defensive prowess, #GLeagueAlum and @TexasLegends high-flyer @Kostas_ante13 is showing off his shooting range at @NBASummerLeague for @dallasmavs.

Will #NBA teams take notice? 👀#NBASummer pic.twitter.com/QeDnMwffOs

