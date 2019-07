Στη Λαμπεντούζα με 46 πρόσφυγες το ιστιοφόρο Alex – Εν αναμονή της «απάντησης» Σαλβίνι

Το ιστιοφόρο Alex, της ιταλικής ΜΚΟ Mediterranea Saving Humans, μπήκε σήμερα, Σάββατο, το απόγευμα στο λιμάνι της Λαμπεντούζα με 46 πρόσφυγες, που διέσωσε στην ανοιχτή θάλασσα, και 11 μέλη πληρώματος, αμφισβητώντας τον αποκλεισμό της ιταλικής κυβέρνησης, μετά από μια δύσκολη νύχτα έντασης και αναμονής.

Στο πλοίο επιβαίνει και ο Έλληνας διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος, που είναι και ο συντονιστής του πληρώματος.

Δείτε το βίντεο του One Channel:

Ο κ. Αποστολόπουλος με αναρτήσεις του στο twitter ενημερώνει

Entering the port of #lampedusa escorted by the Italian military police. Finally, 46 exhausted survivors of the sea will set foot on land after 48 hours of being stranded at sea on a private sailing boat. No European country took the responsibility, so we had to force our way in pic.twitter.com/AHHsqax2IN

— Iason Apostolopoulos (@Iasonas_Apost) July 6, 2019