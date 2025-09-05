Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επιβλήθηκαν σε δρόμους του Κολωνού, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου δίπλα σε κάδο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για χειροβομβίδα, την οποία εντόπισε 49χρονος περαστικός και ειδοποίησε τις αρχές. Βρέθηκε μέσα σε κουτί και εικάζεται ότι κάποιος προσπάθησε να απαλλαγεί από αυτήν.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) της ΕΛ.ΑΣ.

Λόγω της διενέργειας ελέγχου, πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας οχημάτων στις εξής οδούς: