Η επικείμενη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα μεθαύριο στο συνέδριο του Economist και τα σενάρια για το νέο κόμμα που ετοιμάζει μεθοδικά ο πρώην Πρωθυπουργός συσπειρώνουν ευρύτερες δυνάμεις εντός ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία για πολλούς εντός στο ΣΥΡΙΖΑ περί της επιστροφής του Αλ. Τσίπρα στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό ως αρχηγός ενός νέου κόμματος, ενεργοποιεί στελέχη που δεν επιθυμούν να συρθούν πίσω από τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν οι πρωτοβουλίες του πρώην Πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το τελευταίο δεκαήμερο, υπάρχει έντονη κινητικότητα στο παρασκήνιο και έχουν «πάρει φωτιά» τα τηλέφωνα μεταξύ στελεχών που στηρίζουν τη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ όπου και συζητούν τις διεργασίες στον ευρύτερο χώρο πάντα με φόντο, όχι πλέον τα σενάρια, αλλά τη βεβαιότητα για το κόμμα Τσίπρα.

Παράλληλα, υπάρχουν και αρκετές συναντήσεις, όπου τίθενται το ερώτημα κατά πόσο πρέπει να στηρίξουν ή όχι τη νέα προσπάθεια του Αλ. Τσίπρα και μάλιστα, με ένα νέο κόμμα που δεν θα θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ, όπου όλοι μαζί επί των ημερών του, συνυπήρχαν.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει και μια μεγάλη ομάδα, προσωπικοτήτων από τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς που επιθυμούν την προσεχή περίοδο και μάλιστα, εντός του φθινοπώρου, να εντατικοποιηθεί ο διάλογος μεταξύ του υφιστάμενου ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, με τελικό στόχο να υπάρξει συνεργασία και ομογενοποίηση των Κοινοβουλευτικών Ομάδων.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα

Επί της ουσίας αυτή η κινητικότητα και οι συζητήσεις για συνεργασία, αλλά και να βρεθούν όλοι μαζί κάτω από την ίδια πολιτική στέγη, αλλά όχι στο οικοδόμημα του Αλ. Τσίπρα, απαντά και στα σχέδια του πρώην Πρωθυπουργού που δεν επιθυμεί καμία συμπόρευση με πρόσωπα που συνεργάστηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία κατά τον ίδιο και σημερινούς τακτικούς συνομιλητές του, αποτέλεσαν τροχοπέδη στο άνοιγμα του κόμματος.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Βήμα, εντός των επομένων ημερών, θα υπάρξει κείμενο που θα υπογράφουν αυτά τα πρόσωπα για να πάρει σάρκα και οστά, όσο πιο γρήγορα γίνεται, η ένωση των δυο κομμάτων με ένα πλαίσιο συνεργασίας συγκεκριμένο και με κοινά αποδεκτά σημεία. Προφανώς, υπάρχουν σημεία που διαφωνούν, αλλά επί της ουσίας στο βασικό πλαίσιο υπάρχει συμφωνία.

Το μείζον για πρόσωπα που ξέρουν τις διεργασίες είναι να προλάβουν τις εξελίξεις και κυρίως ότι είναι να γίνει να έχει ολοκληρωθεί σύντομα και να μην υπάρξει κωλυσιεργία που μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική και για τα δυο κόμματα. Εξάλλου, πολλοί και στη Νέα Αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ ξέρουν ότι στο νέο σχήμα υπό τον Αλ. Τσίπρα δεν έχουν καμία τύχη. Και αυτό θα κρίνει και τις κινήσεις του το επόμενο διάστημα.