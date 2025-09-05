Πολυώροφο κτήριο, ένα από τα ψηλότερα στην πόλη της Γάζας – το οποίο, όπως ισχυρίζεται ο ισραηλινός στρατός, χρησιμοποιείται από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς – έπληξε το Ισραήλ.

«Στο εσωτερικό του κτηρίου, η Χαμάς εγκατέστησε υποδομές προκειμένου να ετοιμάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ισραηλινού στρατού στην περιοχή», σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, στην οποία διευκρινίζεται πως πριν από την επίθεση «ελήφθησαν προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι βλάβες στους αμάχους, κυρίως προηγούμενες προειδοποιήσεις στον πληθυσμό, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών».

Το 12οροφο κτήριο με το όνομα «Ο Πύργος Μουστάχα» – που χτύπησαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είναι ένα από τα ψηλότερα στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, από την επίθεση προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές, την ίδα ώρα που αρκετοί άμαχοι που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ Σίφα.