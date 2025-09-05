Μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της ζει η Λισαβόνα, που θρηνεί τον χαμό 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 22, στον εκτροχιασμό του εμβληματικού τελεφερίκ της πόλης. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ένα από τα καλώδια που συγκρατούσαν το βαγόνι, έσπασε.

Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα τις τοπικές αρχές, επιβεβαιώθηκαν οι εθνικότητες και των 16 θυμάτων. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πέντε Πορτογάλοι, τρεις Βρετανοί, δύο Νοτιοκορεάτες, δύο Καναδοί, ένας Ελβετός, ένας Ουκρανός, ένας Αμερικανός και ένας Γάλλος.

Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα νέο βίντεο από την συντριβή του εμβληματικού συρμού της Λισαβόνας με τους 16 νεκρούς και τους 21 τραυματίες, αποτυπώνει τον τρόμο που έζησαν οι επιβάτες του άλλου βαγονιού που περίμενε να ανέβει τον λόφο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της τραγωδίας

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ένα από τα καλώδια που συγκρατούσαν το βαγόνι, έσπασε.

Στο επίκεντρο το ενδεχόμενο θραύσης του συρματόσχοινου, κάτι που οι ειδικοί αποδίδουν στο λεγόμενο «φαινόμενο κόπωσης». Πρόκειται για μια σταδιακή φθορά, δεδομένου ότι το τελεφερίκ Γκλόρια τα τελευταία χρόνια ήρθε αντιμέτωπο με την τριπλάσια αύξηση του αριθμού των επιβατών στη γραμμή του.

Η δημοτική εταιρεία μεταφορών Carris, δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης.

Σύμφωνα με αποκάλυψη τοπικής εφημερίδας OBSERVADOR μάλιστα, την ημέρα του δυστυχήματος είχε γίνει έλεγχος στο τελεφερίκ, ο όποιος διήρκεσε 30 λεπτά.

Το «θαύμα της Λισαβόνας»

Ένα τρίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια με ελαφρά τραύματα χαρακτηρίστηκε το «Θαύμα της Λισαβόνας».

Από λάθος πληροφόρηση ο πατέρας του θεωρήθηκε ότι είχε σκοτωθεί, όμως εντοπίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Σαν Χοσέ. Η έγκυος μητέρα του παιδιού νοσηλεύεται σε μαιευτική κλινική.