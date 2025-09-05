Κρατούνται μέχρι να δικαστούν από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο οι γονείς των δύο μωρών που εντοπίστηκαν το πρωί της Πέμπτης, να περιπλανιούνται σε δρόμο της περιοχής Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Γύρω στις 10 χθες το πρωί, διερχόμενος οδηγός είδε τα μικρά παιδιά, ηλικίας μόλις ενός και δύο ετών. Μάλιστα το μικρότερο εντοπίστηκε να μπουσουλάει στην οδό Βούλγαρη, δρόμος από όπου περνούν συνεχώς αυτοκίνητα και όχι με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Ο οδηγός σταμάτησε το όχημά του, απομάκρυνε τα παιδιά από το οδόστρωμα και στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία.

Όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, τα δυο μωρά διαμένουν σε οίκημα, σε μικρή απόσταση από το σημείο και δεν είναι η πρώτη φορά που ξεφεύγουν της προσοχής των γονιών τους.

Μετά τη σύλληψή τους, ο 49χρονος αλβανικής καταγωγής και η 22χρονη βουλγαρικής καταγωγής σύντροφός του, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, από το οποίο πήραν αναβολή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 49χρονος στην προανακριτική του απολογία επέρριψε τις ευθύνες στη 12χρονη αδερφή της συντρόφου του. Είπε ότι επέστρεψε στο σπίτι, νωρίς το πρωί. Ο ίδιος κλείδωσε, τόσο την περίφραξη όσο και την πόρτα, ωστόσο η 12χρονη μάλλον τα άνοιξε και τα άφησε ανοιχτά, ενώ η 22χρονη είπε ότι δεν κατάλαβε τίποτα. Τα παιδιά παραμένουν υπό την προστασία των αρχών μέχρι τη δίκη των γονιών τους.