Κοντά στην Λοκομοτίβ Κούμπαν ο Μπάνκι

Σύμφωνα με tweet του έγκυρου δημοσιογράφου, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Μπάνκι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη ρωσική Λοκομοτίβ Κουμπάν.

Εφόσον τοι deal ολοκληρωθεί, o 53χρονος προπονητής μετά το ιταλικό, το ελληνικό και το γερμανικό πρωτάθλημα, θα δοκιμάσει για πρώτη φορά την τύχη του στην VTB League για λογαριασμό της «Λόκο», πρώην ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Luca Banchi is in advanced talks with Lokomotiv Krasnodar, few sources confirmed.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 5 Ιουλίου 2019