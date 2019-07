Ανανέωσε τη συνεργασία του με την Εφές ο Πλάις

Τα social media επέλεξε ο Τιμπόρ Πλάις για να γνωστοποιήσει την παραμονή του στην Αναντολού Εφές και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

«Είμαι περήφανος και χαρούμενος που ανακοινώνω ότι θα συνεχίσω να είμαι μέλος της οικογένειας της Εφές, για ακόμη έναν χρόνο. Ανυπομονώ για μία σπουδαία σεζόν με την ομάδα και τους φανταστικούς φιλάθλους μας», ανέφερε σε «τιτίβισμα» του ο Γερμανός σέντερ.

Ο Πλάις την περσινή σεζόν αγωνίστηκε σε 37 ματς στην Ευρωλίγκα, έχοντας μέσο όρο 8.1 πόντους με 67.2% στο δίποντο, 33.3% στο τρίποντο, 87.8% στις βολές και 3.7 ριμπάουντ. Ο Γερμανός πέρσι ήταν από τα βασικά στελέχη της ομάδας του και βοήθησε την Εφές να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Τουρκία, αλλά και να φτάσει στον τελικό της Ευρωλίγκας.

Δείτε το σχετικό… τιτίβισμα:

I am proud and happy to announce that I will continue to be part of the Efes Family for another year. Looking forward to a great season with my team and our amazing fans. 🔵⚪️ #benimyerimburası #21 pic.twitter.com/e00OIVa8wU

— Tibor Pleiss (@tibor_pleiss) July 4, 2019