Μπουφόν : Επέστρεψε στη Γουβέντους για να κλείσει την καριέρα του

Είναι επίσημο πια, έπειτα από έναν χρόνο απουσίας ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν ανήκει και πάλι στη Γιουβέντους, με τους «μπιανκονέρι» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 41χρονου έμπειρου τερματοφύλακα.

Ο Μπουφόν έπειτα από έναν χρόνο που πέρασε στην Γαλλία για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν αποφάσισε να επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας, με σκοπό να κλείσει εκεί την καριέρα του.

Πλέον θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει το πολυπόθητο Champions League που τόσο του λείπει, δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ φυσικά θα προσπαθήσει να κατακτήσει το δέκατο πρωτάθλημα της καριέρας του κάνοντας κάτι πραγματικά ασύλληπτο.

Δείτε την ανακοίνωση της Γιουβέντους για τον Μπουφόν:

OFFICIAL| @gianluigibuffon is back in Bianconero! ⚫⚪

Welcome home, Gigi! ❤️

➡️https://t.co/He2dq1mZbn #WelcomeBackGigi #LiveAhead pic.twitter.com/zIzTOMIvM6

— JuventusFC (@juventusfcen) July 4, 2019