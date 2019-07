Έριξε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του ο Άριεν Ρόμπεν

Σε ηλικία 35 ετών, 5 μηνών και 11 ημερών ο… σκιέρ των αγωνιστικών χώρων Άριεν Ρόμπεν (διακρίθηκε για την ταχύτητα, την ντρίμπλα, τη διεισδυτικότητα, την τεχνική κατάρτιση και τα τελειώματα με το αριστερό πόδι) ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Ο πρώην παίκτης (που ταλαιπωρήθηκε πολλάκις από τραυματισμούς) των Μπάγερν Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης και Τσέλσι, μετά το τέλος της σεζόν, αν και είχε στο μυαλό του να συνεχίσει να ποδόσφαιρο, τελικά «κρέμασε τα παπούτσια του».

Ο Ρόμπεν ξεκίνησε την καριέρα του στην Γκρόνινγκεν πριν πάει σε Αϊντχόφεν, Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου.

Επίσης, έπαιξε σε 96 αγώνες με την Εθνική Ολλανδίας, ενώ συμμετείχε και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010 στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής, όπου οι «Οράνιε» ήττήθηκαν 1-0 από την Ισπανία.

10 χρόνια έπαιξε στην Μπάγερν ο Ρόμπεν, κατακτώντας οκτώ πρωταθλήματα Γερμανίας και ένα Champions League, το 2013 στο Wembley.

Στις δύο σεζόν που ήταν στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ (2007-08, 2008-09) κατέκτησε από μία φορά το πρωτάθλημα Ισπανίας και το εγχώριο Σούπερ Καπ, ενώ στην Τσέλσι (Ιούλιος 2004-Αύγουστος 2007) κέρδισε δύο φορές την Premier League.

OFFICIAL: @ArjenRobben has announced his retirement from professional football 👏 pic.twitter.com/jhQg1RibZN

— B/R Football (@brfootball) July 4, 2019