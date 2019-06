Αποστολάκης : Είμαστε δίπλα στον Έλληνα πολίτη όποτε και όπου απαιτηθεί

Στην τελετή παραλαβής 10 ελικοπτέρων τύπου CH-47 Chinook και 70 αναγνωριστικών ελικοπτέρων τύπου OH-58D Kiowa Warrior, στην έδρα της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο, βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης.

Στην τελετή βρέθηκαν και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου, ο αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς και ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης. Επίσης παρέστη και ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος.

Από πλευράς ΗΠΑ, παρέστησαν η Deputy Assistant Secretary of the Army for Defense Exports and Cooperation, Ann Cataldo, και ο Πρέσβυς των ΗΠΑ στην Αθήνα, Geoffrey Pyatt.

Η παραλαβή των εν λόγω ελικοπτέρων, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης των διακρατικών συμφωνιών Ελλάδας και ΗΠΑ για την παραχώρηση αμυντικού υλικού, αναβαθμίζει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Αεροπορίας Στρατού αλλά και τις αμυντικές δυνατότητες σε διακλαδικό επίπεδο. Η επιχειρησιακή αξιοποίησή τους θα συμβάλλει στους τομείς της επιτήρησης και αναγνώρισης καθώς και στην αύξηση της ευελιξίας και της μεταφορικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι δυνατότητες των ελικοπτέρων, πέραν της αμιγούς επιχειρησιακής τους αξίας, θα ενισχύσουν και το πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, στο έργο της αεροπυρόσβεσης, των αεροδιακομιδών και της εναέριας επιτήρησης κατά την αντιπυρική περίοδο.

« Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να αντικρίζουμε τους καρπούς μιας σημαντικής συνολικής προσπάθειας που δεν είναι άλλη από την υλοποίηση προγραμμάτων με σκοπό την αναβάθμιση των αμυντικών μας δυνατοτήτων. Των δυνατοτήτων και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Θέλω να τονίσω ότι και το πρόγραμμα αυτό, όπως και όλα τα προγράμματα που υλοποιούμε γίνονται πάντα με την καλύτερη οικονομοτεχνική σχέση κόστους – οφέλους. Στόχος μας είναι πάντα η απόκτηση οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης επιχειρησιακής αξίας, στο μικρότερο δυνατό κόστος. Συστημάτων και μέσων, απόλυτα προσαρμοσμένων στις επιχειρησιακές μας απαιτήσεις και που καλύπτουν υπαρκτές και αναγνωρισμένες επιχειρησιακές μας ανάγκες. Πάντα σεβόμενοι τις θυσίες του ελληνικού λαού.

Η πρόσκτηση των εβδομήντα ελικοπτέρων αναγνώρισης και ελαφράς επιθετικής κρούσης OH-58D Kiowa Warrior, με τον συναφή επίγειο εξοπλισμό υποστήριξης και εκπαίδευσης είναι μεγάλης επιχειρησιακής αξίας.

Είναι βέβαιο ότι τα ελικόπτερα Kiowa θα προσφέρουν πλεονεκτήματα στον τομέα επιτήρησης των συνόρων, στον Έβρο και στα ακριτικά νησιά του Ανατολικού και του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, αφού θα έχουν την ικανότητα να επιχειρούν ημέρα και νύχτα, χάρη στα σύγχρονα συστήματα που φέρουν», ανέφερε ο κ. Αποστολάκης και πρόσθεσε:

«Η ενσωμάτωσή τους στο Στρατό Ξηράς έρχεται να καλύψει μια υπαρκτή ανάγκη στον τομέα της επιτήρησης και αναγνώρισης. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό ότι τα αποκτούμε. Ενισχύουμε έτσι, την άμυνα των νησιών του Αιγαίου με στόχο να αποτελέσουν σημαντική ασπίδα έναντι οποιασδήποτε πρόκλησης».

«Και βέβαια για τα ελικόπτερα τύπου CHINOOK, ότι και αν πω θα είναι λίγο. Οι χιλιάδες ώρες πτήσης που έχουν χρησιμοποιηθεί με την ανάληψη τόσο επιχειρησιακών αποστολών όσο και αποστολών αεροπυρόσβεσης και αεροδιακομιδών, είναι αδιάψευστος μάρτυρας της τεράστιας επιχειρησιακής τους αξίας αλλά και της σημαντικότατης συμβολής τους στο κοινωνικό έργο που οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αναλάβει. Γνωρίζετε βέβαια ότι συνδράμουμε το κοινωνικό σύνολο με κάθε μέσο και κάθε δυνατό τρόπο. Είμαστε δίπλα στον Έλληνα πολίτη και την ελληνική κοινωνία όποτε και όπου απαιτηθεί», πρόσθεσε ο κ. Απολάκης.

Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε επίσης ότι «το σημερινό εξαιρετικό αποτέλεσμα είναι απόρροια και έμπρακτη υλοποίηση της μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας της Ελλάδας και των ΗΠΑ, που εδράζεται σε ισχυρούς πολιτικούς, στρατιωτικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς δεσμούς. Δρέπουμε τους καρπούς ενός πλαισίου στενής στρατηγικής συνεργασίας που δεν περιορίζεται μόνο στα λόγια και την εκατέρωθεν διαμόρφωση θετικού κλίματος και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη».

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ