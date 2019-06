Ταραχές στο Μέμφις μετά από θάνατο έγχρωμου νεαρού από αστυνομικά πυρά

Διαδηλωτές, πολλοί εξ αυτών πετώντας πέτρες, συγκρούστηκαν με αστυνομικούς των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών στο Μέμφις του Τενεσί, τη νύχτα που πέρασε, αφού αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν μαύρο άνδρα κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης σύλληψης.

Τουλάχιστον 24 αστυνομικοί και δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν στις ταραχές, έγινε γνωστό από τον δήμαρχο Τζιμ Στρίκλαντ, σε μια ανακοίνωση που εκδόθηκε, όπου προστίθεται ότι έξι αστυνομικοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Οι τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα, σημείωσε το αστυνομικό τμήμα, και το πλήθος εντέλει διαλύθηκε. Δεν είναι προς το παρόν σαφές πόσοι πολίτες τραυματίστηκαν ή εάν υπήρξαν συλλήψεις.

Chaos erupted after a deadly police shooting in Memphis. Officials say a group of protestors gathered at the scene, became irate and started throwing rocks at officers. These protests came after federal officials shot and killed a man they were attempting to arrest. pic.twitter.com/26U6QmAgtj

