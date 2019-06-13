Νεκρή στο μπάνιο της παίκτρια πόκερ

Νεκρή στο σπίτι της στη Μόσχα βρέθηκε η Λίλια Νοβίκοβα, η οποία είχε χαρακτηριστεί και ως η «πιο σέξι παίκτρια πόκερ» της Ρωσίας.
Αν και ακόμα δεν έχουν υπάρξει επίσημα αίτια θανάτου, οι αρχές κάνουν λόγο για θάνατο που προκλήθηκε από ηλεκτροπληξία.
Η άτυχη 26χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο μπάνιο του διαμερίσματός της από μια γειτόνισσα. Οι γονείς της ανησυχούσαν επειδή δεν απαντούσε στο τηλέφωνό της και ζήτησαν από την ηλικιωμένη γυναίκα να ελέγξει αν ήταν καλά.
Πρόκειται για διάσημη επαγγελματία παίκτρια πόκερ, η οποία είχε συμβόλαιο με μεγάλη εταιρία Online Poker, ενώ είχε το δικό της κανάλι πόκερ και παρέδιδε μαθήματα. Η Νοβίκοβα λέγεται ότι ήταν από μικρή ηλικία «παιδί-θαύμα» στα μαθηματικά και κατείχε πτυχίο μηχανικής.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, το θύμα στέγνωνε τα μαλλιά της και την ίδια ώρα χρησιμοποιούσε το κινητό της τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να πάθει ηλεκτροπληξία και να χτυπήσει στο κεφάλι από τη βίαιη πρόσκρουση στο πάτωμα.
Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της.
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Главная ошибка новичка или почему так сложно побить микролимиты. Если быть точным, то одна из главных. И это даже не скилл, не поле, не лудка, хотя лудка тоже играет большую роль… Это не умение определиться! Да! Так как я стримлю, я замечаю, что меня смотрят достаточно много игроков, которые играют микро лимиты и которые не могут их побить. Я долго думала, что же не так? Ведь ребята далеко неглупые и играют вроде неплохо. А все просто. Я присмотрелась к ним и увидела: сегодня человек играет снг, через час он грузит мтт, а потом вообще играет сат на омаху, и в конце заканчивает кэшом. Не надо так 😰😰😰😨 Я, конечно, понимаю, что талантливый человек талантлив во всем, но все же поговорка : «постоянство – признак мастерства» взялась не просто так. Даже регуляры хай лимитов советуют не мешать игры, так как сами если сели играть мтт, то играют до конца мтт. Но это относится не только к одному игровому дню. Вы все знаете, что покер – это бездонное дно, которое нас затягивает, и в котором еще столько всего неизведанного, а стратегий игры просто тысячи. И очевидно, что стратегии игры в кэш и мтт отличаются. К сожалению, большинство из вас не Цезари, и наш мозг не может быстро переключаться от одного типа игры к другому. Ладно бы в одном турнире мы играли бы по стратегии А, а в другом Б, так нам надо играть в первом турнире по стратегии а1,а2,а3,а4….аN, а в другом б1,б2,б3,б4….бN. Это уже намного сложнее. И зная это, вам надо не противиться в стиле «я особенный, я смогу», а просто учитывать это и использовать себе во благо. Да даже взять тот факт: когда мы играем, то происходит самообучение, а чем больше турниров/снг/кэша сыграем, тем больше мы отметим про себя интересных моментов, но миксуя игры, у нас происходит каша в голове и кпд этих действий стремится к нулю. Подумайте над этим постом и выберете что-то одно. _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi
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Экстренный пост, для тех кто в танке (как и я 🧐) Сегодня в 16:00мск тем фриролл, где за выбивание меня дают 25$ плюс еще призовой фонд 75$. Рум: pokerok Это для тех, кто зарегался под промокодом burger5. Как и обещала, постоянные плюхи для вас. _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi
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Марафон от 100$ до 2000$ за месяц в Rush Cash Zoom. Ну не могла я долго без марафонов, – это уже как наркотики. Поэтому ловите (нет,не наркомана) новый марафон. И кстати да, тут не простой марафон, а золотой! Почему? Ща объясню) Ну, во-первых, я в кэш так-то не играю, тем более зум, но планирую его выполнить из-за легкой поляны. Интересно себя попробовать в другом на правлении. Вторая причина – это ты , кстати и третья тоже. А вот четвертая причина как раз-таки не самая простая, а золотая. #pokerok делает слишком заманчивую акцию, которая будет идти месяц, где рейкбэком можно получить до 65% 😌😌😌. Вы вообще помните такой рейкбэк, в далеком 1937ом если только. Как это все будет набираться? Все просто, катаете столы – идут балы. Катаете бонусные столы(которые появляются рандомно – еще плюс балы). Потом рейтинг, гипс, бриллианты. Ну а самая главная причина, для вас офк, и и именно пятая, ну, смекнули, лия5, пятая причина. Поняли? Ну ладно. Короче, мой марафон будет разбит на ступени, и каждая пройденная ступень будет радость для работяг – те фрироллы или билеты. Например сделала 300$ – всё, делаем фриху для любимых зрителей ну или билеты. А если вам лень ждать мой успех, то вы всегда можете зарегаться на pokerok.com по промокоду burger5 и получить пак билетов общей стоимостью 11$. Ссылка в шапке профиля, если эта не кликабельна. ♠️♣️♦️♥️ Так что жду ваших пожеланий удачи мне, ведь только они мне помогли закончить прошлый марафон и не потерять веру в себя. (Итог прошлого марафона 11.000$ профит). _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi
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Марафон закончен, поэтому и фриролл для моих зрителей в студию!) 🙂 Рум: pokerok Дата: сегодня! Время: 20:00мск Название: liay5 win marathon Пароль: burger Где найти: вкладка турниры, там жмете показывать только фрироллы. Призовой фонд: 100$ ———— Если у вас до сих пор нет акка, и вы хотите попытать удачу и как я выиграть 7000$ в турнире, то тогда вам надо зарегаться по промокоду burger5 в покерном руме www.pokerok.com . Есть мобильный клиент на айфон и андроид. Какие плюхи вам будут? 1. Бонус в виде 30 билетов общей стоимость 11$ без депозита. 2. Рейкбэк за первые пол года до 1000$ 3. Участие в спешал турнирах, где за выбивание меня дают 50$ 4. И другие плюхи. _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi
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Кто еще не знаком со мной, коротко расскажу о себе: Меня зовут Лия, я из Москвы. Мне 26 лет. Закончила МГТУ им. Баумана по специальности инженер-конструктор металлорежущих станков. В покер плотно стала играть в институте, тогда я и стала team pro online Pokerstars. Начала я с снг гипер-турбо и играла по 14+ столов одновременно. После этого было много полетов и падений, но пока справляюсь. Сейчас я уже играю мтт онлайн и оффлайн. Пережила несколько даунстриков длительностью от 4 до 12 месяцев. На данный момент я являюсь стримером (ник на твиче Liay5) и делаю трансляции по покеру и компьютерным играм почти каждый день. На стримах играю 6+ столов и общаюсь с чатом. В инстаграме я веду покерный аккаунт и стараюсь писать покерные статьи, хотя сейчас обленилась. Но если полистаете чуть назад, увидите много полезного материла. Приятно познакомиться 🙂 _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi
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Ну что, работяги, погнали гнобить это воскресенье 😁😁😁 Всем гл!) __________ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi
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Ну все, последний опрос, и потом делаю результаты) Что вы больше любите: Медленные турниры(8-12 минут уровни) Или Быстрые (3-5 минут уровни)? _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi
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Ну шо, готовы сегодня катать в воскресенье? Мне кажется этот день съедает больше всего нервов, чем другие на неделе. Кто-нить вообще пьет успокоительные в этот день?)) Сегодня успокоительные понадобятся моим подписчикам, так как турнир с выбиванием меня , где за мою голову дают 50$ и призовым фондом 300$ начнется уже сегодня в 16:00мск. Рега будет доступна только для тех, кто уже зарегестрировался на www.pokerok.com с моим бонус-кодом burger5. P.s. За регу еще дают 30 билетов общей стоимостью 11$ _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi
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Руки QQ, KK, AKo поздняя стадия. Дип турнира, осталось мало человек, ждем руку, приходит АКо, и мы ссым трибэтнуть/четыребэтнуть 😂 Так поднимем же бокал за отвагу! 🥂 На самом деле, ни один раз замечала, что многие игроки боятся «большого» количества фишек. Многие из них привыкли играть со стеком 3000-10.000, а когда в твоих руках 75.000-650.000, народ сразу начинает переживать, более тайтиться. Как этого избежать? Просто стараться переводить все в блаинды. Так проще будет выставляться. Открыли с утг АКо, чел вас трибэтнул, у вас 40бб. Я уже вижу, что вы тянитесь нажать кнопку кол, но нет. Берем и ставим ол-ин. Все, играем дальше. Была бы средняя стадия, вы бы легко поставили ол ин. Или вот, мое любимое. Чел рейзит с утг, мы трибэтим, и в нас летит ол ин 50бб. А у нас КК. И многие умудряются нажать фолд. Внимание вопрос: в начальной стадии вы сыграете так фолд? Нет. Так и в чем проблема? И это я все расписывала про утг. А многие боятся против поздних позиций, таких как батон, сб, бб… Самое обидное, что вы можете получить – это когда в вас пихнут АК , а у вас дамы, и вы сыграете монетку. И то не факт, что проиграете. _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt