Νεκρή στο μπάνιο της παίκτρια πόκερ

View this post on Instagram

Марафон закончен, поэтому и фриролл для моих зрителей в студию!) 🙂 Рум: pokerok Дата: сегодня! Время: 20:00мск Название: liay5 win marathon Пароль: burger Где найти: вкладка турниры, там жмете показывать только фрироллы. Призовой фонд: 100$ ———— Если у вас до сих пор нет акка, и вы хотите попытать удачу и как я выиграть 7000$ в турнире, то тогда вам надо зарегаться по промокоду burger5 в покерном руме www.pokerok.com . Есть мобильный клиент на айфон и андроид. Какие плюхи вам будут? 1. Бонус в виде 30 билетов общей стоимость 11$ без депозита. 2. Рейкбэк за первые пол года до 1000$ 3. Участие в спешал турнирах, где за выбивание меня дают 50$ 4. И другие плюхи. _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi