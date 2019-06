Βίντεο : Η τρελή πορεία του ελικοπτέρου πριν πέσει σε κτίριο στο Μανχάταν

Βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει την τρελή πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν καταπέσει και συντριβεί σε ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, είδε το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ελικόπτερο φαίνεται να μην έχει ευστάθεια, αρχικά να χάνει ύψος και στη συνέχεια να ανεβαίνει και πάλι την ώρα που στην περιοχή έβρεχε και χαμηλή νέφωση και ομίχλη.

Video shows helicopter flying erratically before a hard landing onto the roof in Manhattan. FAA confirms type to be an Agusta A109E and that ATC did not handle the flight. https://t.co/UUVCGm7xxf pic.twitter.com/HL7YKJOTty

