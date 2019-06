Ένα αεροσκάφος κατέπεσε στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, από την πτώση σκοτώθηκε ένα πρόσωπο ενώ άλλα δύο έχουν τραυματιστεί.

One person was killed and two more injured when a single-engine aircraft crashed in Turkey's #Antalya province, NTV #Turkish television reports. pic.twitter.com/08sHPtU6cH

