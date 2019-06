Πολιτικό χάος στην Αλβανία : Ακυρώνει τις εκλογές ο Μέτα, «θα γίνουν κανονικά» λέει ο Ράμα

Νέος γύρος σφοδρών διαδηλώσεων επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου στην Αλβανία, εν μέσω του χάους που έχει προκληθεί στη χώρα με αφορμή τις δημοτικές εκλογές.

Ο πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει τις δημοτικές εκλογές, που ήταν προγραμματισμένες για τις 30 Ιουνίου. Αυτό διότι, σύμφωνα με το επιχείρημα που χρησιμοποίησε, η πολιτική κατάσταση στην Αλβανία δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή δίκαιων εκλογών, έπειτα από μήνες άγριων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Anti-govt demonstrators flee from tear gas outside of the Albanian Parliament building in Tirana, which police used on the crowd of protesters after they turned violent, throwing fireworks and smoke bombs at the Office of PM Edi Rama. pic.twitter.com/JB0N4sTqeg

Ωστόσο, λίγο αργότερα ο Εντι Ράμα ανακοίνωσε ότι οι δημοτικές εκλογές δεν θα ακυρωθούν, σύμφωνα με το BBC. Όλα αυτά, ενώ για μία ακόμη φορά πλήθη βγήκαν στους δρόμους των Τιράνων, απαιτώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού της Αλβανίας.

«Κάηκε» για μια ακόμα φορά η Αλβανία

Η ανακοίνωση του Μέτα ότι θα ακυρώσει με προεδρικό διάταγμα τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών έγινε την ώρα που ήταν ήδη σε εξέλιξη αντικυβερνητική διαδήλωση. Οι συγκεντρωμένοι για μία ακόμη φορά πέταξαν βόμβες μολότοφ έξω από το κοινοβούλιο, στα Τίρανα, ενώ η αστυνομία τους απώθησε κάνοντας χρήση χημικών.

Tonight’s anti-govt protest in Tirana has now come to a close, although tensions remain high with some demonstrators and police officers provoking each other.

Thank you for following our live coverage. pic.twitter.com/6dXk2FfTlO

— Balkan Insight (@BalkanInsight) June 8, 2019