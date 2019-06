Σουηδία : Ισχυρή έκρηξη στο Λίνκοπινγκ – 19 τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην πόλη Λίνκοπινγκ, στη νότια Σουηδία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 19 άνθρωποι και να καταστραφούν κτίρια, σύμφωνα με την αστυνομία και νοσοκομειακό προσωπικό.

Η αιτία της έκρηξη δεν έχει προσδιοριστεί, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές δήλωσε πως ομάδα πυροτεχνουργών μεταβαίνει στο σημείο και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική έρευνα.

«Πολλοί μάρτυρες έκαναν λόγο για πολύ δυνατή έκρηξη από την οποία έσπασαν τζάμια», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας Μπγιορν Όμπεργκ σημειώνοντας ότι προς το παρόν υπάρχουν αρκετοί ελαφρά τραυματίες. Οι αρχές έχουν αποκλείσει τη γύρω περιοχή.

Ο Όμπεργκ ανέφερε επίσης ότι δεν μπορεί να αναφερθεί στα αίτια της έκρηξης. Την ίδια ώρα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για καταστροφές σε κτίρια.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν 19 ελεφρά τραυματίες και σημείωσε ότι το πανεπιστήμιο του Λίνκοπινγκ αλλά και άλλες ιατρικές μονάδες βρίσκονται επί ποδός για την περίθαλψή τους. «Τα νοσοκομεία προετοιμάζονται να δεχθούν μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών, εάν κριθεί αναγκαίο», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Άλλες πηγές κάνουν λόγο για 25 τραυματίες.

