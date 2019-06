Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά στο κτίριο της Thai Airways

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο επταώροφο κτίριο της αεροπορικήςεταιρείας Thai Airways στην περιοχή Μέιφεαρ του Λονδίνου. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης δεκάδες πυροσβέστες έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες οι οποίες ξεκίνησαν από το ισόγειο του κτιρίου, όπου λειτουργεί εστιατόριο.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου ανέφερε πως 60 άτομα, από επτά πυροσβεστικούς σταθμούς της βρετανικής πρωτεύουσας, με οκτώ οχήματα προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στις 4 το απόγευμα τοπική ώρα.

