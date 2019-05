Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για παίκτη της Ζαλγκίρις Κάουνας

Ο Άαρον Ουάιτ από τότε που πήγε στην Euroleague με τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας έχει προκαλέσει αίσθηση με τις εμφανίσεις του βοηθώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την ομάδα του Σαρούνα Γιασικεβίτσιους να πετύχει τους στόχους της.

Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και ήδη η Αναντολού Εφές έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωση του 27χρονου πάουερ φόργουορντ. Βέβαια οι Τούρκοι δεν θα «παίξουν» σε άδειο γήπεδο. Όπως αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Αντρέι Σαζόνοφ, ορέγονται τον παίκτη τόσο η Μπασκόνια όσο και ο Παναθηναϊκός.

Διευκρινίζει μάλιστα ότι παρ’ ότι κάποιες πηγές κάνουν λόγο για deal, οι δικές του πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συζητήσεις του Τριφυλλιού με τον παίκτη βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.

So the Greek team supposedly is Panathinaikos Athens. Although some sources say that it’s a done deal, by my information talks between club and player are still in early stage.@Eurohoopsnet @Sportando @EuroLeague @paobcgr @bczalgiris https://t.co/aenwmDhVLp

