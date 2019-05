Εκνευρισμένος ο Αντετοκούνμπο έφυγε από τη συνέντευξη Τύπου

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του τα έδωσαν όλα αλλά η ήττα και ο αποκλεισμός από τους Τελικούς δεν μπορούσε να αποφευχθεί.

Ο εκνευρισμός των ηττημένων είναι άτι απόλυτα κατανοητό και αποδεκτό, με τον Greek Freak να μην μπορεί να τον διαχειριστεί και να αποχωρεί από τη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς κόντρα στους Ράπτορς.

Αφορμή στάθηκε μια ερώτηση δημοσιογράφου που σχετίζονταν με την έλλειψη εμπειρίας από τέτοιου επιπέδου ματς που είναι εξαιρετικά απαιτητικά τόσο πνευματικά όσο και σωματικά.

Δείτε την εν λόγω φάση και την αντίδραση του έκπληκτου Μίντλετον:

Giannis walked out of his presser pic.twitter.com/AI2IG5Gv9Y

