Ντουράντ: «Ένιωσα σαν κάποιος να με κλώτσησε…»

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ο τραυματισμός του Κάζινς, του Κόμπι, του Ντομινίκ», τόνισε χαρακτηριστικά. Ο 30χρονος, ωστόσο, γλίτωσε τα χειρότερα και πλέον δίνει μάχη για να καταφέρει να παίξει στους τελικούς του ΝΒΑ, όπου η ομάδα του Ωκλαντ θα αντιμετωπίσει είτε τους Τορόντο Ράπτορς είτε τους Μιγλουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντουράντ: «Μόλις έκανα το σουτ και έτρεξα να γυρίσω πίσω νόμισα ότι κάποιος με χτύπησε. Γύρισα πίσω και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ο τραυματισμός του Κάζινς, του Κόμπι, του Ντομινίκ. Ένιωσα σαν κάποιος να με κλώτσησε. Όταν άρχισα να περπατώ συνειδητοποίησα ότι μπορώ να βάλω βάρος πάνω του, ότι δεν ήταν τόσο άσχημο όσο σκέφτηκα».

Δείτε το βίντεο:

Kevin Durant takes us through the moment he thought he might’ve torn his Achilles, thinking back to descriptions from Kobe, Cousins and Dominique about the injury pic.twitter.com/3uApzJFKsm

