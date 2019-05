Γιάνκοβιτς: «Υπερήφανος για αυτή την ομάδα» (pic)

Ο Χολαργός πάλεψε κόντρα στην ΑΕΚ στην σειρά των play-offs, αλλά εν τέλει αποκλείστηκε με 2-1, μετά την σημερινά ήττα.

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς παρά τον αποκλεισμό από την Ένωση, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την χρονιά που πέρασε, στέλνοντας το δικό του μήνυμα, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter.

«Μόλις ολοκληρώθηκε επιτυχημένα μία εξαιρετική σεζόν από ένα σπουδαίο γκρουπ ατόμων! Παίζαμε με συνέπεια κατά τη διάρκεια όλης της σεζόν! Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι! Είμαι περήφανος», έγραψε χαρακτηριστικά ο 29χρονος φόργουορντ.

Amazing season with a Great group of individuals just ended SUCCESSFULLY!!! Way to play consistently all season long!! Wish everyone a great summer! Proud #congratulations #alwayslookforward

