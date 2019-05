Αποθέωσε Καλαϊτζάκη ο Πιτίνο (pic)

Την πεποίθηση ότι ο Γιώργος Καλαϊτζάκης θα αποτελέσει μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του Παναθηναϊκού εξέφρασε ο Ρικ Πιτίνο.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μέσω ανάρτησης στο προσωπικό του λογαριασμό στο twitter τόνισε ότι αν ο Έλληνας άσος δουλέψει το καλοκαίρι θα αποτελέσει βαρόμετρο στους πράσινους.

Δείτε αναλυτικά όσα ανέφερε ο 66χρονος τεχνικός:

«Γιώργος Καλαϊτζάκης τουίτ. Μου αρέσει πραγματικά η βελτίωση του Γιώργου Καλαϊτζάκη. Κάνει άλματα και με σκληρή δουλειά το καλοκαίρι μπορεί να αποδειχθεί τεράστιο κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό. Μην τον αφήσετε!»

Giorgos Kalaitzakis tweet. Really like the improvement of Giorgos Kalaitzakis. Making great strides and with a hard working summer, could prove to be a major asset to Panathinaikos. Don’t let up!

