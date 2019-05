Αδημονεί για τη δράση ο Ρικ Πιτίνο

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το πρώτο ματς της σειράς του πρώτου γύρου των play offs εξέφρασε την δυσαρέσκειά του που οι παίκτες του παρότι προπονούνται δεν αγωνίζονται.

Οι Πράσινοι έχουν συγκεκριμένα να μπουν στο παρκέ για επίσημο αγώνα από τις 4/5 και τον εκτός έδρας αγώνα με τον Χολαργό.

Πλέον στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης της Basket League ο Παναθηναϊκός περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Περιστέρι- Ήφαιστος και ο Αμερικανός κόουτς σχολίασε αυτή την εξέλιξη μέσω twitter:

«Ο άνθρωπός μου, Mike Marnhout στην Αθήνα -επιτέλους παίζουμε την Τετάρτη».

Δείτε το σχετικό tweet:

My man Mike Marnhout in Athens -we finally play on Wednesday pic.twitter.com/x3ipJrt1BB

— Rick Pitino (@RealPitino) May 24, 2019