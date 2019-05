Το vima.gr προτείνει για την TV την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019

«Open Mind»: Η μάχη της Αθήνας

Open: 23.00

Η Έλλη Στάη θα φιλοξενήσει στο στούντιο της εκπομπής της «Open Mind» τους τέσσερις υποψήφιους για τον Δήμο Αθηναίων. Οι Παύλος Γερουλάνος, Νάσος Ηλιόπουλος, Κώστας Μπακογιάννης και Νίκος Σοφιανός θα βρεθούν απέναντι στο πρώτο τους τηλεοπτικό ντιμπέιτ ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στο στούντιο επίσης γνωστοί Αθηναίοι θα θέτουν τα ερωτήματα στους υποψηφίους.

«Μάτι: Τα ντοκουμέντα μιλούν»

Σκάι: 20.50

101 νεκροί. Τα αναπάντητα ερωτήματα, τα κρίσιμα λάθη. Ο διευθυντής της Καθημερινής Αλέξης Παπαχελάς παρουσιάζει μια μεγάλη έρευνα για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι με τίτλο «Μάτι: Τα ντοκουμέντα μιλούν». Ο δημοσιογράφος μετρά ένα προς ένα τα κρίσιμα λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία.

Ντοκιμαντέρ

«Η άγνωστη ιστορία των κόμικς»

ΕΡΤ2: 23.30

Από την Τετάρτη 1η Μαΐου έως και την Τετάρτη 8 Μαΐου (εκτός Σαββατοκύριακου), οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν -σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση– τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Η άγνωστη ιστορία των κόμικς», παραγωγής ΗΠΑ (ΑΜC Studios) 2018. Σ’ αυτή τη μίνι σειρά ντοκιμαντέρ, o Ρόμπερτ Κίρκμαν ρίχνει φως στις ιστορίες, στους ανθρώπους και στα γεγονότα που έχουν διαμορφώσει τον κόσμο των βιβλίων κόμικς. Το πρώτο επεισόδιο, με τίτλο «Οι απροσάρμοστοι που δημιούργησαν τη Marvel», αφορούσε στους Τζακ Κίρμπι και Σταν Λι που δημιούργησαν τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της Marvel. Ήταν όμως το έργο τέχνης του Κίρμπι ή η γραφή του Λι, αυτά που ξεκίνησαν την επανάσταση; Το σημερινό επεισόδιο έχει τίτλο «Η αλήθεια για την Wonder Woman» (The truth about Wonder Woman). Καθώς τα κόμικς γίνονταν όλο και πιο δημοφιλή με επίκεντρο τους αρσενικούς υπερήρωες, ένας άνδρας δημιούργησε μια γυναίκα υπερήρωα, εμπνευσμένο τόσο από τη σύζυγό του όσο και από την ερωμένη του!