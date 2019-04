Το vima.gr προτείνει για τη Δευτέρα του Πάσχα 29 Απριλίου 2019

Ελληνική ταινία

«Πρώτη φορά νονός»

STAR, 23.45

Ο μικρός γιος ενός διάσηµου πολιτικού πηγαίνει στην Κρήτη για να βαφτίσει το µωρό ενός υποψήφιου βουλευτή. Εκεί θα γίνει πρώτη φορά νονός για το καλό της Δηµοκρατίας και την αγάπη του πατέρα του. Οι κωµικοτραγικές δοκιµασίες που περνά, αλλά και µια καινούργια φιλία, θα του αποκαλύψουν τον δικό του δρόµο για τη ζωή. Πρωταγωνιστούν οι Τεξ Πάρντιου, Αντώνης Καφετζόπουλος, Ελένη Καστάνη, Γιώργος Κιμούλης. (2007, 84′)

Ξένες ταινίες

«Sex and the city 2»

Alpha, 21.50

Μετά την επιτυχία της πρώτης κινηματογραφικής ταινίας «Sex and the city», τα τέσσερα κορίτσια της διάσημης τηλεοπτικής σειράς που μεταδίδεται ακόμη (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον, Κιμ Κατράλ, Κριστίν Ντέιβις) επέστρεψαν για μια δεύτερη κινηματογραφική ταινία. Αυτή τη φορά έφτασαν ως τη Μέση Ανατολή, ωστόσο το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό. Σε σκηνοθεσία Μάικλ Πάτρικ Κινγκ. Παίζει και η Λάιζα Μινέλι. (ΗΠΑ, 2010, 146′)

«Καλύτερα δεν γίνεται»

(As good as it gets) ANT1, 22.45

Ο Τζακ Νίκολσον προσαρμόζει τη χαρακτηριστική τρέλα του σε μια ήπια δραματική κομεντί για όλη την οικογένεια, γύρω από την παράξενη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε τρεις κλονισμένους Νεοϋορκέζους. Ο Νίκολσον και η συμπρωταγωνίστριά του Ελεν Χαντ, στον ρόλο μιας άπορης σερβιτόρας, βραβεύθηκαν με Οσκαρ. Σκηνοθετεί ο Τζέιμς Λ. Μπρουκς. (ΗΠΑ, 1997, 126′)

«Forget Me Not» ΕΡΤ2, 00.30

Ο Αλεξ (Γιάννης Στάνκογλου), ένας δύτης που βρίσκεται πολύ καιρό στη Νέα Ορλεάνη, αρχίζει ένα ταξίδι, με αρχικό προορισμό την Αλάσκα και μετά τον Βερίγγειο Πορθμό, στον Β. Ειρηνικό. Το ταξίδι γίνεται η αφορμή για μια σειρά προβληματισμών και συζητήσεων σε μια ταινία που δείχνει το ίδιο χαμένη όσο ο μοναχικός ήρωάς της. Ενα θαλασσινό road movie και μια ιστορία αγάπης, από το σκηνοθέτη τού «Πες στη μορφίνη ακόμα την ψάχνω» Γιάννη Φάγκρα. (Ελλάδα/ΗΠΑ, 2014, 94′)