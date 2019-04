Το vima.gr προτείνει για την Κυριακή του Πάσχα 28 Απριλίου 2019

Ελληνική ταινία

«Η χορωδία του Χαρίτωνα»

ΕΡΤ2, 22.05

Τον Απρίλιο του 1968 ο φιλελεύθερος, ρωσικής καταγωγής δάσκαλος ενός ανώνυμου χωριού (Γιώργος Χωραφάς) συγκρούεται με τον άκαμπτο διοικητή του στρατοπέδου της περιοχής (Ακύλλας Καραζήσης). Η διεκδίκηση της καρδιάς μιας όμορφης δασκάλας (Μαρία Ναυπλιώτου) είναι μέσα στο παιχνίδι. Ευκολοδιάβαστη ταινία του Γρηγόρη Καραντινάκη που ακολουθεί τη «χρυσή» συνταγή του παιδιού παρατηρητή-αφηγητή μιας ιστορίας από το παρελθόν. (2005, 135′)

Ξένες ταινίες

«Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ο κόσµος δεν είναι αρκετός» (The world is not enough)

ΕΡΤ1, 22.00

Οταν ο χαρισματικός Πράκτορας 007 αναλαμβάνει την προστασία της όμορφης κληρονόμου μιας αυτοκρατορίας πετρελαίου, βρίσκεται μπλεγμένος σε μια συναρπαστική περιπέτεια, καθώς έρχεται αντιμέτωπος μ’ έναν από τους χειρότερους εχθρούς του, τον Ρενάρ. Πρωταγωνιστούν οι Πιρς Μπρόσναν, Σοφί Μαρσό, Ρόμπερτ Καρλάιλ, Ντενίζ Ρίτσαρντς, Ρόμπι Κόλτρεϊν, Τζούντι Ντεντς, Ντέσμοντ Λιουέλιν, Τζον Κλιζ, Μαρία Γκράτσια Κουτσινότα, Σαμάνθα Μποντ, Ούλριχ Τόμσεν. (Αγγλία/ ΗΠΑ, 1999, 120′)

«Το µαντολίνο του λοχαγού Κορέλι» (Captain Corelli’s Mandolin)

STAR, 23.15

Ετος 1940 και ενώ ο πόλεμος έχει ήδη ξεσπάσει στην Ευρώπη, στην Κεφαλλονιά η ζωή συνεχίζεται ήρεμα. Οταν οι άνδρες του νησιού πληροφορούνται πως τα ιταλικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Αλβανία, αποφασίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον αγώνα. Μεταξύ των ανδρών που φεύγουν από το νησί είναι και ο Μαντράς, ένας νεαρός ψαράς, που αφήνει πίσω του τη μητέρα του και την Πελαγία, την κοπέλα που αγαπά. Και ενώ οι άνδρες εγκαταλείπουν το νησί, τα ιταλικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστούν οι Νίκολας Κέιτζ, Πενέλοπε Κρουζ, Κρίστιαν Μπέιλ, Ειρήνη Παππά κ.ά. (ΗΠΑ, 2001, 118′)