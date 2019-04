Σρι Λάνκα: Νέα έκρηξη κοντά σε εκκλησία

Νέα έκρηξη σημειώθηκε τη Δευτέρα σε παγιδευμένο βαν κοντά σε εκκλησία της πρωτεύουσας Κολόμπο, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία, την ώρα που το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών προσπαθούσε να αφοπλίσει τη βόμβα, αυτή εξερράγη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Η νέα αυτή έκρηξη έρχεται μετά τις πολύνεκρες βομβιστικές επιθέσεις την Κυριακή.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι οι «αρχές» της χώρας είχαν ειδοποιηθεί δύο εβδομάδες πριν για την προετοιμασία των επιθέσεων από την τοπική ισλαμιστική οργάνωση National Thowheeth Jama’ath (NTJ) και είχαν στη διάθεσή τους σειρά ονομάτων συγκεκριμένων υπόπτων.

«Δεκατέσσερις ημέρες πριν να συμβούν αυτά τα περιστατικά, είχαμε ενημερωθεί γι΄αυτά», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ραζίθα Σεναράτνε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κολόμπο. Τα στοιχεία αυτά βασίζονταν σε πληροφορίες που προέρχονταν από ξένη υπηρεσία Πληροφοριών.

«Στις 9 Απριλίου, ο αρχηγός των υπηρεσιών Πληροφοριών συνέταξε επιστολή και στην επιστολή αυτή είχαν καταγραφεί πολλά από τα ονόματα των μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης», είπε.

Ομως, αυτό το σημείωμα των υπηρεσιών Πληροφοριών που προειδοποιούσε για τις επικείμενες επιθέσεις δεν έφθασε ποτέ μέχρι τον πρωθυπουργό Ρανίλ Βικρεμεσίνγκε και την κυβέρνησή του, που δεν ειδοποιήθηκαν για το τρομοκρατικό σχέδιο, διότι δεν προσκλήθηκαν για να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, στις οποίες προήδρευσε ο πρόεδρος Μαϊθριπάλα Σιρισένα.

Οι δηλώσεις αυτές προϊδεάζουν για νέα πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την αναποτελεσματικότητα των αρχών στην λήψη μέτρων ασφαλείας για την αποτροπή των επιθέσεων, καθώς είναι γνωστή η αντιπαλότητα ανάμεσα στον Βικρεμεσίνγκε και τον Σιρισένα, μετά την αποτυχημένη απόπειρα του προέδρου να αποπέμψει τον πρωθυπουργό τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι οι αρχές ερευνούν ενδεχόμενες σχέσεις της οργάνωσης National Thowheeth Jama’ath με ξένες οργανώσεις: «δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μία μικρή οργάνωση αυτής της χώρας μπόρεσε να κάνει ό,τι έγινε».

