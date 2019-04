Το vima.gr προτείνει για την Κυριακή 21 Απριλίου 2019

«Τα μάθατε για τους Μόργκαν;» (Did you here about the Morgans?), ANT1, 24.00

SUPER LEAGUE Ατρόμητος – Παναθηναϊκός ΕΡΤ1, 19.00 Ξένες ταινίες «Χ-ΜΕΝ: Η τελευταία αναµέτρηση» STAR, 17.45 Οι Χ-ΜΕΝ είναι άνθρωποι που το γενετικό τους υλικό έχει μεταλλαχθεί και έτσι έχουν αποκτήσει υπεράνθρωπες δυνάμεις. Ο γιατρός Χανκ Μακόι, ή αλλιώς Beast, φτιάχνει το φάρμακο κατά της μετάλλαξης, βάζοντας έτσι ένα δίλημμα στους μεταλλαγμένους: να διατηρήσουν τη μοναδικότητά τους ή να απαρνηθούν για πάντα τις υπερφυσικές δυνάμεις τους. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη θα οξύνει τις αντιπαραθέσεις. Πρωταγωνιστούν οι Χάλι Μπέρι, Βίνι Τζόουνς, Πάτρικ Στιούαρτ, Χιου Τζάκμαν, Ιαν Μακ Κέλεν, Αννα Πάκουιν, Κέλσι Γκράμερ. (ΗΠΑ, 2006, 98′) «Οι εκδικητές: Η εποχή του Ultron» ALPHA, 21.00 «Βρισκόμαστε σε επίθεση» είναι η πρώτη φράση που ακούμε στην περιπέτεια φαντασίας του Τζος Γουέλτον και αυτό ακριβώς συμβαίνει… καθ’ όλη την διάρκεια της ταινίας, που ακολουθεί κατά γράμμα τα ίχνη της περιπέτειας του 2012 «Εκδικητές», όπου είδαμε σούπερ ήρωες της Marvel Comics όπως ο Iron Man (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ), ο Χαλκ (Μαρκ Ράφαλο), ο Κάπτεν Αμέρικα (Κρις Εβανς) και ο Θορ (Κρις Χέμσγουορθ) να ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη σωτηρία του κόσμου. Με άλλα λόγια, είναι σαν να έχουμε δει την ταινία πριν καν τη δούμε! (ΗΠΑ, 2015, 141′) «Τα µάθατε για τους Μόργκαν;» (Did you here about the Morgans?) ANT1, 24.00 Ο Πολ (Χιου Γκραντ) και η Μέριλ Μόργκαν (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), ένα δυναμικό ζευγάρι της Νέας Υόρκης, ενώ είναι πολύ επιτυχημένοι επαγγελματικά και κοινωνικά έχουν αποξενωθεί μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να σώσουν τον γάμο τους, έχουν την ατυχία να γίνουν μάρτυρες σε έναν φόνο. Για αυτόν τον λόγο αναγκάζονται να μπουν σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και να μετακινηθούν σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Με ψεύτικες ταυτότητες, το ζευγάρι τα βρίσκει δύσκολα στην προσαρμογή τους στη ζωή εκεί. (ΗΠΑ, 2010, 98′)