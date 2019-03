Το Vima.gr προτείνει για την TV την Τετάρτη 13 Μαρτίου

Ελληνικές σειρές

«Μην ψαρώνεις»

ΑΝΤ1, 21.45

Η Σάντυ αποφασίζει να επιστρέψει στον Μανώλη την ηλεκτρική σκούπα που της έκανε δώρο, γιατί καταλαβαίνει ότι τέτοιες κινήσεις του δημιουργούν προβλήματα στη σχέση του με τη Στέλλα. Υστερα από έναν τσακωμό της με τον Κωνσταντίνο, η Τάνια θα ενδώσει στις πιέσεις του Λεωνίδα και θα φιληθεί ξανά μαζί του. Ομως ο Κωνσταντίνος, που έχει μετανιώσει για τον τσακωμό, έχει κάποια άλλα σχέδια για τη σχέση τους.

«Το Τατουάζ»

ALPHA, 21.50

Ο Στέφανος σε μια προσπάθειά του να συνετίσει την Ολγα με το θέμα του αλκοόλ, αλλά με πιο σκληρό τρόπο αυτή τη φορά, την εγκαταλείπει. Ο Παύλος στριμώχνει άσχημα την Αννα σχετικά με την πιθανή εγκυμοσύνη κι εκείνη τον βάζει στη θέση του. Οταν ο Θεοχάρης την ειδοποιεί για την κατάσταση της υγείας της Αμαλίας, η Αννα χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της. Ο Αλέξανδρος παραμερίζει τις διαφορές τους και φεύγει μαζί της για το Λονδίνο.

Ξένη ταινία

«Η θεωρία των πάντων»

STAR, 22.45

Στην ταινία ξετυλίγεται η συγκλονιστική ζωή του βρετανού θεωρητικού φυσικού, κοσμολόγου και συγγραφέα Στίβεν Χόκινγκ, βασισμένη στο βιβλίο «Travelling to Infinity: My Life with Stephen Hawking» της πρώην συζύγου του, Τζέιν Χόκινγκ. Η αφήγηση ξεκινά από το 1963 που σπούδαζε στο Κέιμπριτζ, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε τη σχέση με τη γυναίκα του που τον στήριξε σε όλα τα πρώτα δύσκολα χρόνια μετά τη διάγνωσή του με τη νόσο του κινητικού νευρώνα, προκειμένου εκείνος να συνεχίσει να ψάχνει τη μία και μοναδική αιτιολογική εξίσωση για το Σύμπαν και τον Χρόνο. Πρωταγωνιστούν οι Φελίσιτι Τζόουνς, Ντέιβιντ Θιούλις, Εντι Ρέντμεϊν, Εμιλι Γουάτσον, Τσάρλι Κοξ. (Αγγλία / Ιαπωνία / Αμερική, 2014, 113′)