Βενεζουέλα: Πυρά εναντίον πολιτών στα σύνορα με τη Βραζιλία

Μια γυναίκα έπεσε νεκρή ενώ δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν στα σύνορα Βραζιλίας – Βενεζουέλας, στο πλαίσιο συγκρούσεων με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ο δήμαρχος της Gran Sabana, Εμίλιο Γκονζάλες ταυτοποίησε τη γυναίκα, ονόματι Ζορίνα Ροντρίγκεζ, που πυροβολήθηκε σήμερα και επιβεβαιώσε το θάνατό της.

Χτες, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο διέταξε το κλείσιμο των συνόρων, μετά από την από τα σχέδια της αντιπολίτευσης να ζητήσει ανθρωπιστική βοήθεια από τη Βραζιλία.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε όταν ομάδα πολιτών μπήκε μπροστά από τους Βενεζουελάνους στρατιώτες προσπαθώντας να διατηρήσει ανοιχτά τα σύνορα, με αποτέλεσμα οι στρατιώτες να ανοίξουν πυρ.

Την είδηση επιβεβαιώνει ο δήμαρχος Εμίλιο Γκονζάλες, ο οποίος αναφέρει ότι τα μέλη της φυλής Pemon συγκρούστηκαν με τους εθνοφύλακες και τον στρατό της Βενεζουέλας που μετέφεραν τανκς στα σύνορα με τη Βραζιλία. Ακόμη, δήλωσε ότι οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ με πλαστικές σφαίρες και έκαναν χρήση δακρυγόνων κατά των πολιτών.

Προσοχή, ακολουθεί βίντεο με σκληρές εικόνες.

Venezuelan military keeps the Venezuela-Brazil border closed. People shout «You are killing us with hunger». Santa Elena de Uairen in Bolivar https://t.co/qOWBlV571p pic.twitter.com/SFen84Bb4O via @Watcher_Ven #Venezuela

— Liveuamap World (@lumworld) February 22, 2019