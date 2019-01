Θεοδωράκης: Χωρίς «Πρέσπες» δε θα κερδίζαμε τα πάντα, θα χάναμε τα πάντα

The 3rd congress of The River party (To Potami) in Athens on Nov. 2, 2018 / 3ο συνέδριο του Ποταμιού, ατην Αθήνα στις 2 Νοεμβρίου, 2018

«Το Ποτάμι θα παραμείνει η καθαρή, ορθολογική φωνή που θα παλεύει για το πατριωτικό καλό» τόνισε ο Σταύρος Θεοδωράκης σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους μετά από συνάντηση με στελέχη του Κινήματος στη Θεσσαλονίκη. «Δεν νοιάστηκε ποτέ για το κομματικό κόστος», συνέχισε «δεν νοιάστηκε ποτέ για τις απώλειες και αποφασίζουμε μόνο με τη σκέψη στο συμφέρον των Ελλήνων». Αναφερόμενος στη Συμφωνία των Πρεσπών, τόνισε πως «εάν δεν προχωρούσαμε στη Συμφωνία, δεν θα κερδίζαμε τα πάντα, όπως λένε οι λαϊκιστές και οι εθνικιστές, αλλά θα χάναμε τα πάντα». «Θα χάναμε συμμάχους και κυρίως θα διαιωνίζαμε τον σφετερισμό της ελληνικής ιστορίας, της μακεδονικής ιστορίας, από τους γείτονές μας» είπε ο επικεφαλής του Ποταμιού, επισημαίνοντας πως «με τη συμφωνία οι γείτονες μας είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τα βιβλία τους και να πάψουν να αναφέρονται στην αρχαία Μακεδονία». «Σήμερα, αυτή η χώρα αποκαλείται »Μακεδονία» από ολόκληρο τον πλανήτη, από 140 χώρες. Και αυτό είναι ντροπή για εμάς τους Έλληνες. Πρέπει να λέγεται »Βόρεια Μακεδονία» για να σκέφτεται αμέσως κάποιος-από την Κίνα μέχρι την Αμερική- ότι από τη στιγμή που υπάρχει »Βόρεια Μακεδονία», υπάρχει και η Κεντρική Μακεδονία, υπάρχει και η Ανατολική Μακεδονία, υπάρχει και η Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή, υπάρχει Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του Ποταμιού. Επέμεινε πως η Θεσσαλονίκη μπορεί και πρέπει να παραμείνει η πρωτεύουσα δύναμη σε όλη την ευρύτερη περιοχή. «Είναι στο χέρι μας», είπε, «να αναπτύξουμε τη Μακεδονία μας, είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε τη ζωή των παιδιών μας, έχοντας σπρώξει τους γείτονές μας σε έναν ευρωπαϊκό δρόμο και όχι σε έναν δρόμο που θα αντιμάχονται διαρκώς τους Έλληνες». Κάλεσε, δε, τα άλλα κόμματα να μην κλείνονται στα κομματικά τους καβούκια, αλλά να ενισχύσουν το πατριωτικό καλό και να ενώσουν αντί να διχάζουν τους Έλληνες. Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν θα μπορούσαμε με κάποιους άλλους χειρισμούς να είχαμε μια καλύτερη συμφωνία ο Σταύρος Θεοδωράκης είπε ότι «εάν οι πολιτικές δυνάμεις, δε νοιαζόταν η καθεμία για τον κομματικό της χώρο και είχαμε μια συνεννόηση, είχαμε ένα Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, θα είχαμε μια καλύτερη συμφωνία».