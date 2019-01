Brexit: Η Μέι δεν θα προχωρήσει χωρίς συμφωνία στην έξοδο από την Ε.Ε.

Britain's Prime Minister Theresa May holds a news conference after the EU summit in Brussels, Belgium October 21, 2016. To match Insight BRITAIN-EU/MAY-SPEECH REUTERS/Eric Vidal/File Photo

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι διαβεβαίωσε κατ’ ιδίαν στελέχη της κυβέρνησής της ότι δεν σκοπεύει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει χωρίς προηγουμένως να έχει επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες για τους όρους, έγραψε η εφημερίδα The Sun την Κυριακή. Ωστόσο, η Μέι είπε σε κορυφαίους υπουργούς της ότι δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποκλείσει το λεγόμενο no-deal Brexit δημόσια, για να μη χάσει ένα σημαντικό διαπραγματευτικό της χαρτί, διευκρίνισε η Σαν, επικαλούμενη κυβερνητική πηγή. Εξάλλου, ο βουλευτής των Τόρις και πρώην υπουργός Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον ανέφερε ότι η Μέι θα ζητήσει νομικά δεσμευτικές μεταβολές των όρων για το λεγόμενο ιρλανδικό backstop, όπως αποκαλείται ο συμφωνημένος μηχανισμός ασφαλείας που έχει σκοπό να αποφευχθεί η δημιουργία «σκληρών» συνόρων μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ, στο εβδομαδιαίο άρθρο του στην εφημερίδα The Telegraph. Επικαλούμενος κυβερνητική πηγή, ο Τζόνσον ανέφερε πως η Μέι επιδιώκει να προστεθεί στη συμφωνία αποχώρησης μια ρήτρα για την ημερομηνία που θα εκπνεύσει η ισχύς του μηχανισμού αυτού. Ωστόσο, η κυβέρνηση της Ιρλανδίας ξεκαθάρισε χθες Κυριακή πως δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί οποιαδήποτε αλλαγή της συμφωνίας για τον μηχανισμό αυτόν. Εξάλλου σήμερα, επικεφαλής βρετανικών επιχειρήσεων απαίτησαν από τη βρετανική πολιτική τάξη να τερματίσει τις συγκρούσεις για το Μπρέξιτ και να φροντίσει να υπάρξει συντεταγμένη αποχώρηση από την ΕΕ, ενώ ορισμένες εταιρείες εντείνουν τις προετοιμασίες τους για την αντιμετώπιση των συνεπειών που θα είχε η έξοδος άνευ συμφωνίας. Εννέα εβδομάδες προτού το ΗΒ να εγκαταλείψει την ΕΕ, την 29η Μαρτίου, δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι το διαζύγιο θα είναι συναινετικό.