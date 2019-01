ΝΒΑ : Παρ’ ολίγον ενδυματολογική γκάφα του Γιαμπουσέλε

Οι Σέλτικς νίκησαν εύκολα τους Μπρούκλιν Νετς (116-95) με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε να κλέβει την παράσταση στα μισά της 4ης περιόδου.

Ο λόγος ωστόσο δεν ήταν κάποιο εντυπωσιακό κάρφωμα ή ένα ωραίο καλάθι, αλλά η… είσοδος του στον αγωνιστικό χώρο.

Ο 23χρονος φόργουορντ πάνω στον ενθουσιασμό του, πήγε να μπει στον παρκέ έχοντας ξέχασει να βγάλει το πάνω μέρος της φόρμας, με τον Αλ Χόρφορντ να τον προλαβαίνει την τελευταία στιγμή.

Φυσικά το περιστατικό προκάλεσε γέλιο τόσο στον ίδιο όσο και στους συμπαίκτες του.

Every team needs a vet like Al Horford 😅 pic.twitter.com/pSdbqBWISz

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 8, 2019