Ο Μανωλάς και ο Τότι συνάντησαν τυφλή οπαδό της Ρόμα (vid)

Μια τυφλή οπαδός της Ρόμα είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά την αποστολή της αγαπημένης της ομάδας και κυρίως τον Κώστα Μανωλά και τον Φραντσέσκο Τότι.

Ο Έλληνας αμυντικός χάρισε χρόνο στην κοπέλα με τα προβλήματα όρασης, κάνοντάς τη ευτυχισμένη που κατάλαβε ότι τον είχε δίπλα της και του έπιανε το χέρι.

Άλλωστε ο Μανωλάς είναι ο αγαπημένος παίκτης της φίλης των τζιαλορόσι, ενώ στη συνέχεια αντάλλαξε μερικές κουβέντες με τον εμβληματικό καπιτάνο.

Δείτε το βίντεο:

An experience to remember… 💛❤️

Passionate #ASRoma fan Michela and her sister won the chance to travel with the team to our recent away game against Juventus. Here»s how it went… 🙌 pic.twitter.com/RbTf49CaQ5

— AS Roma English (@ASRomaEN) January 7, 2019