Η αποστολή του Ολυμπιακού και οι σκέψεις του Μαρτίνς για Μπέτις

Ο Ολυμπιακός «πετάει» σήμερα για Σεβίλλη εν όψει του αγώνα της Πέμπτης (29/11, 19:55, Cosmote Sport 2) με τη Μπέτις για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Οι Ερυθρόλευκοι έχουν δύσκολη εκτός έδρας αποστολή απέναντι σε μια πολύ δυνατή αντίπαλο όπως η ισπανική ομάδα, αλλά έχουν αποδείξει πως μπορούν να τα καταφέρουν.

Το πρωί της Τρίτης 27/11 η ομάδα προπονήθηκε τελευταία φορά επί ελληνικού εδάφους, πριν από το σημαντικό παιχνίδι με την Μπέτις και μετά το τέλος της ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει στην Ισπανία.

Ο πορτογάλος τεχνικός δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Γιάγια Τουρέ εξέλιξη που ήταν αναμενόμενη. Νοκ άουτ είναι βέβαια και οι τραυματίες Χασάν, Χριστοδουλόπουλος, Μεριά αλλά είναι στην διάθεση του προπονητή του ο Τσιμίκας. Ο νεαρός αριστερός μπακ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και ο Μαρτίνς τον συμπεριέλαβε στην αποστολή των Ερυθρόλευκων.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Μπέτις είναι η εξής: Γιαννιώτης, Σα, Χουτεσιώτης, Ελαμπντελαουί, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Φετφατζίδης, Γκιγιέρμε, Ναουέλ, Βρουσάι, Ποντένσε.

Ετοιμάζει αλλαγές ο Πορτογάλος

Ο Πέδρο Μαρτίνς αναμένεται να πραγματοποιήσει αρκετές αλλαγές στην εντεκάδα των πειραιωτών, σε σχέση με τον αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στον Ατρόμητο. Ο προπονητής του Ολυμπιακού θα χρησιμοποιήσει τον Ελαμπντελαουί στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ θέση βασικού διεκδικεί και ο Μπουχαλάκης. Επίσης στο βασικό σχήμα θα είναι ο Φορτούνης ενώ σε ότι αφορά την κορυφή της επίθεσης όλα δείχνουν ότι ο Γκερέρο θα είναι στην αρχική εντεκάδα των Πειραιωτών.

Ο προπονητής των πειραιωτών θ’ ανοίξει τα χαρτιά του στην αποψινή προπόνηση που θα γίνει στην Ισπανία κι εκεί θα φανεί αν ετοιμάζει κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής. Ο Μαρτίνς θα μιλήσει σήμερα στους παίκτες του για τον τρόπο παιχνιδιού της ισπανικής ομάδας και θα ζητήσει να είναι κοντά οι γραμμές των ερυθρόλευκων, ώστε να μην επιτρέψουν στην Μπέτις να βρει χώρους για να βγάλει κόντρες.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (6ος όμιλος Europa League)

Μπέτις 8

Μίλαν 7

Ολυμπιακός 7

Ντουντελάνζ 0

Δείτε την ανάρτηση του Ολυμπιακού στο twitter:

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μπέτις. / The squad players selected ahead of the match against @RealBetis. 🔴⚪️⚽️ #olympiacos #UEL #BETOLY #squadlist @EuropaLeague pic.twitter.com/lTW169Wp6u

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) November 27, 2018