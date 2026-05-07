Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Οι παγκόσμιες ημέρες είναι πολλές και με αρκετές αφορμές. Μία τέτοια ξεχωριστή ημέρα είναι και η παγκόσμια ημέρα Pilates η οποία καθιερώθηκε για την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.

Οι…μύστες της επαναστατικής αυτής γυμναστικής που εφηύρε ο Γερμανός γυμναστής Joseph Pilates και προσφέρει θεραπευτικές ιδιότητες πέραν της απλής άσκησης χωρίς βαριά καταπόνηση του σώματος έχουν γίνει πολλοί και έχουν κάθε λόγο να το γιορτάζουν.

Τον χορό ανοίγει από φέτος ο Δήμος Αιγάλεω, ο οποίος σε συνδιοργάνωση με τον Σύνδεσμο Δρυοπιδέων Κύθνου, προσκαλεί τους πολίτες σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Pilates, το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 18:30, στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (Στάση Μετρό Αιγάλεω).

Εκεί θα υπάρχει μια ανοιχτή δράση για όλους, που αναδεικνύει τη σημασία της άσκησης ως μέσο ενίσχυσης της σωματικής και πνευματικής ισορροπίας, μέσα από τρεις βασικούς άξονες:

MOVE – Σώμα σε Δράση

BALANCE – Σταθερότητα & Έλεγχος

ENERGY – Ζωντάνια & Ευεξία

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει η Ολυμπιονίκης στο Βάδην το 2004, Αθανασία Τσουμελέκα, ενώ το πρόγραμμα της άσκησης θα επιμεληθεί η γυμνάστρια Μαριέττα Φίλιππα, καθοδηγώντας τους συμμετέχοντες σε μια μοναδική εμπειρία ευεξίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν κληρώσεις με πλούσια δώρα για τους συμμετέχοντες. Το μεγάλο δώρο της βραδιάς είναι ένα τριήμερο ταξίδι στην Κύθνο.

Ο Δήμος Αιγάλεω επιμένει να στηρίζει δράσεις που προάγουν την υγεία, την ευεξία και τη συλλογική συμμετοχή, ενισχύοντας τη σύνδεση των πολιτών με δραστηριότητες που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους. Γι αυτό και προσκαλεί όλους όσους θέλουν να ζήσουν μία εμπειρία σε συνδυασμό με την γνωστή μέθοδο άσκησης είτε είναι πολίτες του Αιγάλεω είτε επισκέπτες.